МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. В России уже 27 регионов готовы к постепенному смягчению режимов ограничений, там прирост заболеваемости коронавирусом очень низкий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов федерации. Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными", — сказал он.