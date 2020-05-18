МИНСК, 18 мая — ПРАЙМ. Экономика Белоруссии в январе-апреле текущего года снизилась на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил в понедельник Национальный статистический комитет республики (Белстат).

"Осуществлена первая оценка валового внутреннего продукта за январь-апрель 2020 года. Объем ВВП в текущих ценах составил 41,1 миллиарда белорусских рублей (около 16,9 миллиарда долларов по текущему курсу – ред.), или в сопоставимых ценах 98,7% к уровню января-апреля 2019 года", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным Белстата, индекс-дефлятор ВВП в январе-апреле текущего года по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,9%.

В 2019 году ВВП Белоруссии вырос на 1,2%. Согласно базовому макроэкономическому сценарию, рост экономики республики в 2020 году предусмотрен на уровне 2,8%. При этом сформирован также бюджетный, консервативный сценарий, который предполагает рост ВВП по итогам года на 1,9%.

Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует снижение ВВП Белоруссии на 6% в 2020 году на фоне экономического спада во всем мире из-за негативного влияния пандемии коронавируса COVID-19. Всемирный банк (ВБ) ожидает, что экономика страны в 2020 году сократится на 4%.