МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Почти 123 тысячи медицинских работников в России получили стимулирующие выплаты за работу с пациентами с COVID-19, заявила замминистра здравоохранения России Татьяна Семенова в эфире программы "60 минут" в эфире канала "Россия 1".

"Почти 123 тысячи медицинских работников по стране получили именно эту выплату", — сказала Семенова.

Она отметила, что из 41,7 миллиарда рублей, которые были зарезервированы на данные выплаты, два первых транша уже были выделены ранее, в пятницу подписан документ о дополнительном распределении средств по регионам, и 22 миллиарда рублей были открыты для использования в субъектах РФ.