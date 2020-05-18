Добавлены комментарии Ozon в четвертом абзаце и источника на рынке онлайн-торговли в пятом абзаце.

МОСКВА, 18 мая /ПРАЙМ/. Доступ к дистанционной торговле медикаментами в России получат аптеки и ряд сервисов бронирования лекарств, прокомментировал РИА Новости опубликованные правила онлайн-торговли лекарственными препаратами гендиректор аналитического агентства DSM Group Сергей Шуляк.

Ранее в понедельник правительство РФ утвердило порядок выдачи разрешений на дистанционную торговлю лекарствами, требования к аптекам, порядок торговли и доставки лекарств. В частности, заниматься онлайн-торговлей лекарствами смогут аптечные организации, за исключением индивидуальных предпринимателей, имеющие лицензию не менее года, а также имеющие не менее десяти "мест осуществления фармдеятельности" в России. Помимо этого, у данных компаний должны быть: сайт или мобильное приложение, склады для хранения сформированных заказов, а также собственная курьерская служба или договор с компанией, предоставляющей такие услуги.

Отвечая на вопрос, смогут ли воспользоваться возможностями дистанционной торговли только аптеки, Шуляк сказал: "Да, аптечные сети от десяти аптек могут этим воспользоваться". При этом теоретически доставлять лекарства на дом смогут и такие системы бронирования, как Apteka.ru. "По-моему, у Apteka.ru есть собственные точки выдачи и они могут также осуществлять доставку через партнерские компании", — добавил он.

По словам гендиректора DSM Group, интернет-компании, не имеющие 10 аптек и лицензии от одного года, заниматься дистанционной торговлей не смогут. На данный момент публично о получении фармлицензии высказывался только интернет-магазин — Ozon. “У компании первая лицензия на ведение фармацевтической деятельности появилась ещё в 2018 году", — рассказала агентству заместитель гендиректора Ozon Мария Заикина. Компания также открыла несколько аптечных пунктов в Москве, Петербурге и Твери. При этом, как заметил Шуляк, купить аптечную сеть сегодня не проблема. По его словам, на рынке продается довольно много аптек.

Появление данного постановления позитивно, но в то же время, текущие правила похожи на оперативное решение в условиях пандемии, отметил источник на рынке онлайн-торговли. “В частности, необходимо учесть процессы, существующие в дистанционной торговле, в правилах маркировки — это обеспечит полную прослеживаемость на всех этапах оборота лекарственных препаратов, и возможно, снимет ограничения с малого и среднего бизнеса, предоставив возможность также доставлять лекарственные препараты”, — полагает собеседник агентства.

Как рассказал РИА Новости президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, правила дистанционной торговли в будущем могут быть дополнены для расширения круга участников рынка.

"В текущей ситуации данные правила покрывают первоочередную задачу легализации доставки лекарственных препаратов. При этом есть пласт работы, который ещё предстоит проделать, для того чтобы расширить круг участников этого рынка и создать качественные сервисы для интернет-пользователей. Такая дискуссия сейчас ведется с правительством и в будущих версиях правил нам необходимо будет в полной мере учесть все возможности и удобства, которые предоставляет e-commerce", — сказал Соколов.