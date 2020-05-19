МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин своим указом признал утратившим силу документ, которым первый вице-премьер Андрей Белоусов был назначен исполняющим обязанности председателя российского правительства.

Тридцатого апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил президенту по видеосвязи, что заболел коронавирусом, и предложил своего первого заместителя Белоусова на должность и.о. главы кабмина. Позднее был подписан соответствующий указ.

"Признать утратившим силу указ президента Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 300 "Об исполнении обязанностей председателя правительства Российской Федерации", — говорится в документе, который опубликован на сайте Кремля.