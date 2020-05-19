МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, у которого был диагностирован коронавирус, выписан из больницы после лечения и уже приступил к работе в правительстве — он провел онлайн-совещание и готовится к совещанию у президента России Владимира Путина, сообщил журналистам его пресс-секретарь Борис Беляков.

"Михаил Владимирович завершил лечение и выписан из медицинского учреждения. Он приступил к работе в Доме правительства. С утра провёл рабочее совещание с коллегами в режиме видеоконференции. Готовится к совещанию с президентом", — сказал Беляков