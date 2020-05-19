МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Российский президент Владимир Путин во вторник заявил, что совещание по ситуации на рынке труда и поддержке занятости в стране пройдет 27 мая. Глава государства попросил главу Минтруда Антона Котякова к этому времени подготовиться. Путин: медики сразу бы получили выплаты, если бы кабмин все ясно прописал

19 мая Путин провел совещание по вопросам реализации мер поддержки экономики и социальной сферы.

Совещание прошло в режиме видеоконференции, его кадры показали в эфире телеканала "Россия 24".

С докладом выступил министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он сообщил, что его ведомство постоянно анализирует ситуацию на рынке труда.

По словам Котякова, министерство уже сформировало предложения по дополнительным мерам поддержки занятости и готово представить их президенту на ближайшем совещании по этой теме.

"Что касается ситуации на рынке труда и о его поддержки: мы совещание, о котором вы упомянули, проведем 27 мая. Так что подготовьтесь, пожалуйста", — ответил министру Путин.