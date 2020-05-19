МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин, говоря о нацпроектах, заявил, что какие-то программы могут быть сдвинуты, их не получится реализовать в этом году.

"Давайте не будем забывать и о текущей работе, в том числе и о текущей работе по нацпроектам. Ясно, что по целому ряду объективных обстоятельств какие-то наши программы могут быть сдвинуты, что называется, вправо. Чисто по объективным обстоятельствам мы не сможем их реализовать в этом году", — сказал Путин на совещании по реализации принятых мер поддержки экономики и социальной сферы.

Он отметил, что нужно очень грамотно распорядиться высвобождающимся ресурсами от переноса реализации нацпроектов.

"Мы должны понять, что и как нам делать с высвобождающимися неиспользованными в этом году ресурсами. А ими нужно распорядиться очень грамотно в этих условиях, целевым образом направлять их туда, где они сегодня нужнее всего. Я вас прошу посмотреть на ситуацию, на нашу работу и с этой точки зрения. И в ближайшее время мы к этому еще вернемся", — сказал глава государства.