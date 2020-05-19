МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Министерство финансов США ожидает, что экономические условия будут улучшаться в третьем и четвертом кварталах текущего года, об этом говорится в заявлении министра финансов страны Стивена Мнучина перед комитетом сената США по делам банков, жилищному и городскому хозяйству.

"…Мы начинаем открывать экономику таким образом, чтобы минимизировать риски для рабочих и клиентов. Мы ожидаем улучшения экономических условий в третьем и четвертом кварталах", — говорится в заявлении министра.

Мнучин напомнил, что во втором квартале власти приняли меры по ограничению во многих сферах экономики в целях обеспечения здравоохранения, в результате чего наблюдался значительный рост уровня безработицы. Министр также напомнил о принятых для поддержки экономики мерах.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 4,6 миллиона случаев заболевания, свыше 311 тысяч человек скончались. США на данный момент находятся на первом месте по числу заболевших: по данным Университета Джонса Хопкинса, их число превысило 1,5 миллиона, умерших — более 90 тысяч.

В марте Федеральная резервная система (ФРС) США дважды неожиданно понизила ставку, которая теперь находится на уровне 0-0,25% годовых. Кроме того, ранее конгресс принял законы о поддержки экономики на 2,9 триллиона долларов. США столкнулись с рекордным спадом ВВП и ростом безработицы на фоне эпидемии коронавируса. В апреле безработица выросла до 14,7%, обновив максимум с 1940 года. По первой оценке, ВВП США в первом квартале опустился на 4,8% в годовом выражении, снижение стало первым с 2014-го и сильнейшим с 2008 года.