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МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Сенаторы предлагают правительству разработать программу по восстановлению уровня доходов граждан, который снизился из-за экономических ограничений в условиях пандемии коронавируса, такое предложение содержится в проекте постановления палаты.

В среду в Совфеде запланирован "правительственный час" с участием вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, посвященный мерам по борьбе с пандемией коронавируса.

В частности кабмину рекомендуется "рассмотреть возможность разработки программы по восстановлению уровня доходов граждан".

Предлагается рассмотреть при подготовке проекта федерального бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов возможность финансового обеспечения проведения субъектами РФ мероприятий по развитию инфраструктуры и материально-технической базы медицинских организаций инфекционного профиля – капитального ремонта, строительства и реконструкции объектов капитального строительства при наличии проектно-сметной документации, прошедшей государственную экспертизу.

Также предлагается внести изменения в Стратегию развития здравоохранения в РФ на период до 2025 года задачами по модернизации системы здравоохранения с учетом опыта работы в условиях новой коронавирусной инфекции и противодействия ее распространению.