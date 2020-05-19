МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ разработало правила осуществления специальных выплат гражданам, которые во время эпидемии коронавируса приняли на временное проживание инвалидов, престарелых граждан и детей-сирот из стационарных организаций соцобслуживания. Соответствующий проект постановления правительства опубликован на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом постановления устанавливаются правила осуществления специальных выплат работникам государственных и негосударственных организаций, волонтерам и гражданам, принявшим на временное проживание инвалидов, престарелых граждан, детей-сирот из стационарных организаций социального обслуживания или организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — говорится в пояснительной записке в документу.

В соответствии с правилами, граждане, взявшие под опеку инвалидов, престарелых граждан или детей-сирот получают ежемесячную выплату в размере 12 130 рублей через Пенсионный фонд Российской Федерации в период с 1 апреля по 30 июня 2020 года. Заявление может быть направлено не только в территориальный орган Пенсионного фонда РФ, но в форме электронного документа через портал госуслуг.

"В заявлении указывается в том числе период временного проживания инвалидов, престарелых граждан или детей-сирот. Соответственно, специальная выплата осуществляется пропорционально фактическому времени осуществления, сопровождаемого или временно проживающего (временной опеки) инвалида, престарелого гражданина, ребенка-сироты из стационарных организаций социального обслуживания, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", — отмечается в документе.