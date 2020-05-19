МОСКВА, 19 мая /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ до 1 июня подготовит реестр социально-ориентированных НКО, которые получат дополнительные меры поддержки на фоне эпидемии коронавируса, сообщила во вторник пресс-служба министерства.

Как отмечается, МЭР до 1 июня составит реестр социально-ориентированных НКО, в который войдут получатели субсидий и грантов любых уровней бюджетов, поставщики социальных услуг, исполнители общественно полезных услуг и получатели грантов Фонда президентских грантов в период с 2017 по 2020 годы.

"Список социально-ориентированных НКО будет сформирован до 1 июня на основе информации, представленной регионами, Минюстом России, иными федеральными органами исполнительной власти и Фондом президентских грантов. По предварительной оценке Минэкономразвития, в России насчитывается около 50 тысяч организаций, соответствующих указанным критериям, со средним штатом в 5 человек", — следует из сообщения.

Для социально-ориентированных НКО, включенных в реестр, будет представлена возможность получить списание по налоговым платежам и страховым взносам за второй квартал текущего года, а также получить субсидируемые льготные кредиты на выплату части заработной платы на условиях, аналогичных предусмотренным для МСП (под 2% с условием возврата кредита и процентов), отметили в Минэкономразвития.

Помимо этого, планируется продлить предоставление отчетности с 1 июня на 1 июля для всех НКО. Также предполагается отменить проведение аудита в отношении социально-ориентированных НКО за 2019 год. Это позволит организациям избежать дополнительных расходов и издержек в период распространения пандемии, препятствующей их штатной работе.

На днях правительство утвердило новую кредитную программу, участниками которой могут стать предприниматели из пострадавших отраслей и социально-ориентированные НКО. Заемные средства, предоставляемые по ставке 2%, можно будет направить на возобновление деятельности, в том числе рефинансирование других кредитов, а также на обеспечение заработной платы.