МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что на поддержку россиян и рынка труда в РФ выделено 474 миллиарда рублей.

"На цели поддержки граждан и рынка труда сегодня уже из федерального бюджета выделено 474 миллиарда рублей, а если сюда добавить еще выплаты, которые были приняты по посланию президента от трех до семи (лет – ред.), то это получится почти 600 миллиардов рублей", — сказала Голикова в ходе правительственного часа в Совете Федерации.

Она уточнила, что 110,4 миллиарда направлены на поддержку граждан и рынка труда, из них уже использованы 82,7 миллиарда рублей, в том числе при реализации мероприятий на рынке труда 21,2 миллиарда рублей.