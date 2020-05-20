МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в РФ официально безработными зарегистрированы 1 миллион 665 тысяч человек.

"Мы понимаем, что проблемы на рынке труда есть, мы видим, и мы мониторируем это в ежедневном режиме относительно того, как развивается ситуация. На вчерашний день у нас количество зарегистрированных безработных выросло до 1 миллиона 665 тысяч человек, на 29,5% по сравнению с тем периодом, с которого мы стартовали", — сказала Голикова на заседании Совета Федерации.

Голикова уточнила, что надо посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке труда после окончания режима нерабочих дней. В числе других мер, которые готовит правительство для дополнительной поддержки занятости, есть общественные работы.

Однако общественные работы связаны с эпидемиологической ситуацией в регионах, так как предполагают большое количество людей и их общение, уточнила Голикова. Она добавила, что решение может быть принято к концу мая.