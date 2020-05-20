МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что 17 регионов страны достигли критериев для поэтапного снятия введенных ранее из-за эпидемии коронавируса ограничений, 14 из них уже начали это делать.

"На сегодня 17 регионов достигли целевых критериев для поэтапного снятия ограничений, из них 14 регионов уже приняли соответствующие решения и сняли ограничения в рамках первого этапа", — объявил Мишустин в среду на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом

При этом он подчеркнул, что "делать это надо предельно острожно, чтобы не нарушить с таким трудом достигнутое хрупкое равновесие".

"Поэтому все профильные службы и органы власти в регионах должны постоянно держать ситуацию под контролем, не допускать ее ухудшения, чтобы в случае необходимости реагировать немедленно. Конечно, при этом надо, чтобы люди соблюдали социальную дистанцию, применяли средства индивидуальной защиты", — указал глава кабмина.