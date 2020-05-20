МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев попросил президента Владимира Путина выделить из бюджета 6 миллиардов рублей на увеличение уставного капитала Росагролизинга.

"О программах льготного лизинга позитивно отзываются субъекты и аграрии, они не раз озвучивали просьбы о развитии данных механизмов. В этой связи, уважаемый Владимир Владимирович, прошу вашего поручения о дополнительном выделении в 2020 году 6 миллиардов рублей на увеличение уставного капитала Росагролизинга", — сказал Патрушев в ходе совещания у президента по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

"Таким образом, в совокупности компания сможет обеспечить за один год поставку 9 тысяч единиц техники и оборудования, что на 40% больше, чем годом ранее", — добавил он.