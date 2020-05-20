МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Акционеры "Распадской" одобрили выплату дивидендов по итогам 2019 года в размере 2,83 рубля на одну обыкновенную акцию, сообщается в материалах компании.

"Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям ПАО "Распадская" по результатам 2019 отчетного года в размере 2,83 рубля (два рубля восемьдесят три копейки) на одну обыкновенную акцию в денежной форме", — говорится в сообщении.

Дата закрытия реестра для получения дивидендов — 8 июня.

В марте 2019 года совет директоров "Распадской" утвердил новые принципы определения дивидендных выплат, в соответствии с которыми компания может осуществлять выплату дивидендов при соотношении чистого долга к EBITDA не более 2х. Минимальный ежегодный платеж составит 50 миллионов долларов и будет выплачиваться двумя траншами не менее 25 миллионов долларов каждый по результатам первого полугодия и финансового года в целом. При этом совет директоров может рекомендовать увеличить выплаты, принимая во внимание финансовые показатели компании, ее планы и рыночную ситуацию.

"Распадская" объединяет группу предприятий единого территориально-производственного комплекса в Кемеровской области РФ: три шахты, два разреза, обогатительную фабрику, а также предприятия транспортной и производственной инфраструктуры. Входит в состав вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компании Evraz. В 2019 году "Распадская" нарастила добычу рядового угля на 1% — до 12,8 миллиона тонн.