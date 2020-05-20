МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности согласился докапитализировать Росагролизинг на 6 миллиардов рублей.

"Отдельно хотел бы сказать про лизинг сельхозтехники. Как мы сегодня услышали, с апреля Росагролизинг установил специальные, более льготные условия по этому инструменту с пониженной ставкой и отложенными платежами, чтобы стимулировать обновление парка агропредприятий, хозяйств", — уточнил президент.

"Соглашаюсь с предложением докапитализировать Росагролизинг. Здесь называли 6 миллиардов, давайте эту цифру и затвердим — 6 миллиардов рублей. Что позволит предоставить российским аграриям дополнительно около 1,5 тысячи единиц техники", — сказал Путин.