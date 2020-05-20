МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение увеличить в 2020 году объем поддержки на закупку отечественной сельхозтехники на 4,5 миллиарда рублей.

"Считаю необходимым принять дополнительные решения для поддержки модернизации аграрных предприятий, для их оснащения современной техникой. Напомню, у нас уже предусмотрены субсидии на закупку отечественных сельхозмашин, товаров, комбайнов, оборудования для переработки сырья, об этом тоже говорили сегодня. Действуют льготные условия по лизингу специализированной техники, тоже упоминали — например, для мелиорации", — сказал Путин в ходе совещания по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.

"В общей сложности на эти цели в текущем году планируется выделить 14 миллиардов рублей. Согласен с предложением увеличить объем этой поддержки, скажем, для начала — на 4,5 миллиарда рублей, чтобы аграрии получили дополнительный ресурс для развития, а отечественные заводы — производители техники, оборудования были загружены новыми заказами", — добавил он.

В ходе совещания директор Российской ассоциации производителей специализированной техники и оборудования Алла Елизарова отметила, что ключевой программой поддержки производителей сельхозтехники является так называемая "программа 1432" (механизм предоставления производителям сельхозтехники субсидий из бюджета на возмещение недополученных доходов в связи с продажей техники).

"В данный момент, по опросу потребителей техники, по опросам производителей сельскохозяйственной техники, мы видим потребность в дополнительном финансировании на эту программу, так как, как сказал Денис Валентинович (Мантуров, глава Минпромторга РФ — ред.), есть переходящие остатки с прошлого года", — сказала Елизарова.

"В этом году мы сейчас видим, что нам нужно дополнительно порядка 2 миллиардов рублей на "программу 1432", а также по пищевому машиностроению мы тоже просим дофинансирование программы поддержки в размере 1,5 миллиарда рублей. Если будут приняты положительные решения в данном вопросе, то мы гарантируем обеспечение роста производства сельхозтехники, и эти планы, которые у нас стоят, — повысить долю российских производителей до 80% — мы выполним согласно нашим задачам", — добавила она.