САРАТОВ, 20 мая /ПРАЙМ/. Семнадцать потенциальных резидентов новой особой экономической зоне (ОЭЗ) технико-внедренческого типа "Саратов" намерены реализовать инвестиционные проекты на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, сообщил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев во вторник провел совещание. По данным пресс-службы его аппарата, по итогам этого совещания было принято решение одобрить создание трех особых экономических зон: "Алга" в Башкирии, "Кулибин" в Нижегородской области и "Саратов" в Саратовской области.

"На сегодняшний день в регионе есть 17 потенциальных резидентов с 19 инвестиционными проектами на общую сумму 6,8 миллиарда рублей, в том числе с пятью якорными инвесторами уже заключены соглашения на реализацию семи инвестпроектов. Еще два инвестора готовы в ближайшее время заключить соглашения о намерении реализовать инвестиционные проекты", — цитирует Радаева его пресс-служба.

ОЭЗ "Саратов" создается на территории Саратова, Энгельсского и Балаковского районов области. По словам губернатора, создание особой экономической зоны позволит организовать дополнительные рабочие места — потребность компаний-резидентов в трудовых ресурсах превысит 1 тысячу человек, при этом работа сопутствующих сервисов вне этой зоны приведет к увеличению потребности в трудовых ресурсах до 2,7 тысячи человек.

Радаев в своем аккаунте в Instagram отметил, что Саратовская область имеет большой потенциал в микроэлектронике, радиоэлектронной промышленности, аэрокосмической, энергетической и газовой отраслях, причем все эти направления являются импортозамещающими.

"Для резидентов (ОЭЗ) предполагается ряд налоговых послаблений, что позволит создавать в регионе новые рабочие места. … Выбранные площадки для ОЭЗ не требуют затрат бюджета на масштабное строительство и уже сегодня практически готовы принять новые проекты. Это прямые инвестиции. Новые источники пополнения бюджета. Важно, что сохранятся рабочие места для квалифицированных специалистов и будут созданы дополнительные. За ними подтянется малый бизнес, социальная сфера", — написал губернатор.