РЖД сохранили инвестпрограмму-2020 в Саратовской области - губернатор
САРАТОВ, 20 мая /ПРАЙМ/. РЖД на фоне пандемии коронавируса сохранили инвестиционную программу на 2020 год в Саратовской области, заявил губернатор региона Валерий Радаев.
Глава региона сообщил, что в среду на встрече с начальником Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД) Сергеем Альмеевым обсудил инвестиционную деятельность компании.
"Большое значение имеет инвестиционная деятельность ПривЖД, направленная на развитие инфраструктуры и социальной сферы. Несмотря на текущую ситуацию с коронавирусом, железная дорога как транспортная отрасль не прекращает деятельность. Главное — сохранены все инвестиционные программы на 2020 год", — написал Радаев в своем аккаунте в Instagram.
"Продолжается реализация проектов по строительству обхода Саратовского железнодорожного узла, реконструкции железнодорожного вокзала в Саратове, строительству путепровода на станции Татищево и других", — добавил губернатор.
Всего в области лабораторно подтверждены 2072 случая заражения коронавирусом, в том числе 92 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 15 пациентов, выздоровели 580.
https://1prime.ru/state_regulation/20200520/831483922.html