САРАТОВ, 20 мая /ПРАЙМ/. РЖД на фоне пандемии коронавируса сохранили инвестиционную программу на 2020 год в Саратовской области, заявил губернатор региона Валерий Радаев.

Глава региона сообщил, что в среду на встрече с начальником Приволжской железной дороги (ПривЖД, филиал РЖД) Сергеем Альмеевым обсудил инвестиционную деятельность компании.

"Большое значение имеет инвестиционная деятельность ПривЖД, направленная на развитие инфраструктуры и социальной сферы. Несмотря на текущую ситуацию с коронавирусом, железная дорога как транспортная отрасль не прекращает деятельность. Главное — сохранены все инвестиционные программы на 2020 год", — написал Радаев в своем аккаунте в Instagram.

"Продолжается реализация проектов по строительству обхода Саратовского железнодорожного узла, реконструкции железнодорожного вокзала в Саратове, строительству путепровода на станции Татищево и других", — добавил губернатор.

Всего в области лабораторно подтверждены 2072 случая заражения коронавирусом, в том числе 92 за последние сутки. Коронавирус унес жизни 15 пациентов, выздоровели 580.