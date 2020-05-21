МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Правительство РФ на заседании в четверг рассмотрит проект изменений в закон о госрегистрации недвижимости, сообщила пресс-служба кабмина.

Так, законопроектом предусматривается уточнение полномочий Росреестра, подведомственной ему Федеральной кадастровой палаты и многофункциональных центров (МФЦ).

Кроме того, будет обсуждаться расширение случаев использования подачи документов в электронной форме, когда это не связано с изменением прав на недвижимость, а также уточнение оснований госрегистрации прав на недвижимость.

Правительство также планирует рассмотреть запрет перепродажи сведений из ЕГРН третьими лицами, порядок взаимодействия кадастровых инженеров и органа регистрации прав и исправления ошибок, содержащихся в ЕГРН.

Помимо этого, кабмин рассмотрит сокращение сроков госрегистрации договоров долевого участия (ДДУ), а также совершенствование порядка оформления прав на военное недвижимое имущество.