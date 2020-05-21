МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Правительство России в четверг обсудит выделение Минфину из резервного фонда дотаций для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджеты регионов РФ, сообщила пресс-служба кабмина.

"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы… о выделении Минфину России в 2020 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации для компенсации снижения поступления налоговых и неналоговых доходов консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации", — говорится в сообщении.

В связи с этим также отмечается, что финансовая поддержка за счет предоставляемых дотаций позволит обеспечить устойчивость региональных бюджетов.