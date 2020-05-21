МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Возможность получения беспроцентных кредитов для пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 организаций нужно закрепить на законодательном уровне, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Ежегодно 21 мая в России и ряде других стран отмечается День защиты от безработицы, который в этом году пришёлся на пандемию, повлиявшую на занятость во многих отраслях. Правительство РФ ранее утвердило перечень отраслей российской экономики, наиболее пострадавших из-за распространения коронавируса, в который вошли авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт. Председатель Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь заявил, что Госдума планирует рассмотреть законопроекты о поддержке граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) на пленарном заседании 22 мая.

"Конечно, очень важен сегодня выход из системы самоизоляции, ограничительных мер. Скоро будет приниматься закон о поддержке после прекращения ограничительных мер, и здесь очень важно, чтобы на законодательном уровне были даны возможности получения беспроцентных кредитов тем учреждениям, органам, которые пострадали (от пандемии – ред). Вот, например, туристические организации получили поддержку, и это правильно", — сказала Москалькова в беседе с РИА Новости.

Однако, уполномоченный приводит в пример некоммерческие негосударственные образовательные учреждения, которые не получили никакой поддержки: ни возможности получить беспроцентный кредит, ни льготы по налогам за имущество, недвижимость, землю и так далее. Так, по ее словам, в сложном положении могут оказаться и родители школьников, обучение которых они оплачивали. Кроме того, согласно обращениям в аппарат уполномоченного, проблема также состоит в определении "границы" выхода на работу, от которой зависит размер пособий.

"Сегодня большая часть обращений по безработице связана с трудностями постановки на учёт и с непониманием в крупных городах "границы", когда человек потерял работу — до начала пандемии или уже во время начала пандемии. Тот, кто до начала — получает меньше пособие, чем тот, который позже. Это вот одна из проблем", — сказала уполномоченный.

Среди наиболее частых тем по безработице в пандемию Москалькова обозначила вопрос постановки на учёт безработных. Так, по ее словам, основная сложность состоит в отсутствии четкого канала взаимодействия с отделами занятости, из-за чего люди не получают ответы на свои вопросы. Однако омбудсмен отметила положительную тенденцию в решении проблемы, которая была в начале борьбы с коронавирусом – принуждение людей работать, несмотря на самоизоляцию. Сейчас, по данным Москальковой, таких обращений стало меньше, а система уже наладилась и устоялась.

"Очень важно сегодня грамотно выстроить нормативно-правовую базу выхода из карантина, из ограничительных мер, чтобы безработица не выросла, и люди получили соответствующую гарантию", — заключила омбудсмен.