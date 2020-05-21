МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Спрос россиян на организаторов онлайн-мероприятий, в частности аниматоров и ведущих, в период самоизоляции (апрель-май) вырос в 2 раза, говорится в имеющемся в распоряжении РИА Новости исследовании сервиса бесплатных объявлений "Юла".

В рамках исследования сравнивались данные объявлений по организации онлайн-мероприятий за период апрель-май (до 20 мая) и февраль-март.

"Мы наблюдаем появление новых услуг по организации онлайн-выпускных и последних звонков, а также смещение традиционных предложений ведущих и аниматоров из офлайна в онлайн, которые теперь просто работают, в том числе, в формате видеоконференций. А в заголовках и описаниях объявлений на "Юле" в категории "Организация праздников" всё чаще стали встречаться слова "дистанционно", "удаленно", "онлайн", "skype", "zoom", "discord" и другие", — говорится в документе.

Число объявлений "онлайн-поздравления", "онлайн-аниматоры/ведущие" и "организация выпускных/последних звонков дистанционно" за время карантина на "Юле" увеличилось в среднем на 120%. В частности, количество объявлений "онлайн-поздравления" выросло в 3 раза, предложений онлайн-аниматоров и ведущих — в 1,9 раза, а предложений организовать онлайн-выпускной или "последний звонок" — в 1,7 раза. "Вместе с ростом предложений, растет и интерес пользователей: поисковые запросы на "Юле" ведущих и аниматоров онлайн выросли в среднем в 2 раза", — отмечается в исследовании.

Стоимость услуг дистанционных мероприятий в среднем по России составляет 1000 рублей в час. Больше всего таких объявлений в Москве и области (38%), в Ленинградской области (9%), Краснодарском крае (8%), Свердловской области (5,5%) и Ростовской области (4,3%).

Дороже всего за час услуг онлайн-мероприятий просят в Красноярском крае (1500 рублей в среднем), Костромской и Иркутской областях (1400 рублей в среднем). Дешевле такие услуги обойдутся в Татарстане (470 рублей в среднем), Омской и Оренбургской областях (400 рублей в среднем).