МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Структура, близкая к владельцу группы компаний ПИК Сергею Гордееву, планирует приобрести золотодобывающую компанию "Урюмкан", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в отрасли.

По данным издания, официальное ходатайство на покупку подано от зарегистрированной в Чите компании "Восток Золото", которая, по данным "Картотеки", на 99,9% принадлежит кипрскому офшору и на 0,1% — выходцу из девелопера ПИК и основателю корпорации "Экополис" Владиславу Свиблову. "Урюмкан" же на данный момент принадлежит Ринчиме Гармаевой и Тимуру Бербидаеву, которые стали соучредителями после гибели в авиакатастрофе основателя компании Сергея Бербидаева. В группе ПИК и "Урюмкане" сделку не комментируют. Источники издания утверждают, что сумма сделки "невелика".

Свиблов в последние годы наращивает присутствие в горно-металлургической отрасли, отмечает газета. В октябре прошлого года он купил 4,6% акций золотодобытчика Petropavlovsk (рыночная стоимость — 19 миллионов долларов), а также инвестирует в проект освоения Озерного месторождения цинка в Бурятии.

В "Урюмкан" входят несколько компаний по добыче рудного и россыпного золота. Издание отмечает, что самым интересным активом компании является Дарасунский рудник в Забайкалье, открытый в 1883 году. Добыча на нем началась еще в 1911 году. В современный период Дарасунский рудник принадлежал Highland Gold Евгения Швидлера и Романа Абрамовича, затем в 2007 году был продан компании "Южуралзолото" Константина Струкова за 25 миллионов долларов. В 2017 году "Южуралзолото" продало актив за 1 миллион долларов. По словам Струкова, основной причиной продажи стала нелегальная добыча, владельцы "не смогли справиться с криминалом".

Цена на золото в последние месяцы растет, достигая 1750–1770 долларов за унцию, отмечает газета. Ряд крупных инвестиционных домов прогнозируют рост цен на золото до 2000–3000 долларов за унцию на горизонте 12–18 месяцев, говорит руководитель отдела аналитических исследований Альфа-банка Борис Красноженов.

При этом он отметил, что "Урюмкан" в последние годы сталкивался с финансовыми проблемами. "Компания также занимается строительством и производством строительных материалов. Возможно, структуры группы ПИК получили возможность приобрести золотодобывающий актив по привлекательной цене и нашли определенные синергии с другими направлениями бизнеса "Урюмкана", — предполагает эксперт. В состав "Урюмкана" входит Николаевский карьер в Бурятии, где ведется добыча щебня.

Балансовые запасы Дарасунского рудника в 63 тонны делают месторождение достаточно большим по запасам и переводят его в разряд стратегических, отмечает глава Союза золотопромышленников России Сергей Кашуба. По его оценке, к преимуществам месторождения можно отнести достаточно высокое содержание золота в остаточных запасах (14 грамм на тонну) и близость к Транссибу. В то же время месторождение сложное с горнотехнической точки зрения, а наличие в руде вредных примесей мышьяка затруднит процесс извлечения товарного золота, добавляет Кашуба.