МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Показатель EBITDA Трубной металлургической компании (ТМК) в первом квартале 2020 года сократился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 24%, до 8,737 миллиарда рублей, следует из сообщения компании.

Отрицательную динамику в компании связывают главным образом с выбытием Американского дивизиона. Выручка упала на 33%, до 55,319 миллиарда рублей. Рентабельность EBITDA увеличилась до 16% с 14% годом ранее. Валовая прибыль уменьшилась на 17%, до 12,854 миллиарда рублей.

По сравнению с предыдущим кварталом показатель EBITDA в отчетный период сократился на 22% из-за более слабых результатов Российского и Европейского дивизионов.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора, объединяет предприятия, расположенные в России, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России. Основной бенефициар — председатель совета директоров компании Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 2019 года сократила отгрузку стальных труб на 5% — до 3,8 миллиона тонн.