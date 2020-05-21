МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ запланировал и осуществляет заимствования под нацпроекты, они должны быть исполнены в полном объеме в текущем году, заявил в ходе заседания правительства министр финансов Антон Силуанов.

"Михаил Владимирович, вы давали поручение в текущем году внимательно отнестись к показателям исполнения (нацпроектов — ред.) и исполнить на 100%. Мы не можем сейчас допустить такой ситуации, как это было в прошлом году, и показатели должны быть исполнены в полном объеме", — сказал он, обращаясь к премьер-министру Мишустину.

"По сути дела, под остатки мы осуществляем заимствования, и если бы мы не заимствовали, то могли бы сэкономить существенные деньги по расходам, по обслуживанию долга, там порядка 75 миллиардов рублей мы могли бы направить на иные цели, а сейчас эти деньги приходится направлять на оплату процентов по займам", — добавил министр.