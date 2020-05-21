МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Свыше 9 миллионов российских семей подали заявления на выплаты на 13,2 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет, заявляет пресс-служба Минтруда РФ.

Министерство труда и социального развития напоминает, что подать заявку на оформление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей можно как на портале госуслуг, так и в отделениях ПФР.

"Более 9 миллионов семей уже подали заявления на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. В общей сложности заявления поданы на выплату на 13,2 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет. Выплаты начнутся с 1 июня. Заявление на получение средств можно подать до 1 октября", — цитирует пресс-служба министра труда и социальной защиты Антона Котякова.

В ведомстве пояснили, что данная выплата назначается на каждого ребенка указанного возраста. Она не зависит от материального положения семьи, не облагается налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки.

Всего в России единовременные выплаты по 10 тысяч рублей могут получить родители на 22 миллиона детей в возрасте от 3 до 16 лет.