МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Фактически к 15 мая все стимулирующие выплаты медикам за работу с COVID-19 были выплачены, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Фактически к 15 числу все средства были выплачены. Мы создали специальный ресурс для того, чтобы убедиться, что это произошло", — заявил он в интервью каналу "Россия 1".

Он отметил, что на этот ресурс поступило около 10 тысяч обращений.