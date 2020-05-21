Добавлены данные об автобусах и грузовиках (после третьего абзаца).

МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Выпуск легковых машин в России в апреле упал на 79,2% в годовом выражении, следует из сообщения Росстата.

Снижение к марту этого года составило 72,3%, говорится в статистике. Абсолютных показателей Росстат не приводит.

При этом за первые четыре месяца 2020 года производство снизилось на 33,5% по сравнению с январем-апрелем 2019 года и составило 353 тысячи легковых машин.

Вместе с тем производство автобусов массой более пяти тонн в апреле в РФ выросло – на 14,9% в годовом выражении и на 18,5% к марту, отмечает Росстат. А в январе-апреле в России было сделано 4,6 тысячи таких автобусов, что на 19,5% больше в годовом выражении.

При этом выпуск автобусов массой до пяти тонн, наоборот, снизился – в апреле это падение составило 35,2% в годовом выражении и 27,1% в месячном, а за четыре первых месяца года их производство снизилось на 14,6% в годовом выражении, и было выпущено 5,1 тысячи единиц такой техники, следует из данных ведомства.

Наконец, выпуск грузовиков в стране в апреле просел на 36,5% к апрелю 2019 года и на 30,2% к марту 2020 года, всего же за январь-апрель было изготовлено 36,4 тысячи единиц грузовой техники, что на 16,7% меньше по сравнению с январем-апрелем 2019 года.