Приведена динамика в разбивке по секторам (пятым абзацем), во втором — добавлены данные о предыдущем спаде, соответствующим образом расширен лид.

МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Спад промышленного производства в России в апреле 2020 года составил 6,6% в годовом выражении против роста на 0,3% в марте, это первое снижение год к году с предыдущего мая, следует из сообщения Росстата.

До этого спад промпроизводства в РФ фиксировался в мае 2019 года. Тогда в годовом выражении снижение составило 0,1%.

В месячном выражении спад промпроизводства в апреле составил 9,2% после роста на 6,4% в марте.

По итогам января-апреля в годовом выражении снижение промышленного производства составило 0,6%.

Наибольшее снижение производства в апреле — на 11,4% в годовом выражении — было зафиксировано в водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов. В сфере добычи полезных ископаемых в апреле снижение составило 3,2% в годовом выражении, в сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром зафиксирован спад на 1,9%. В обрабатывающих производствах падение в годовом выражении составило 10%.

Росстат в феврале впервые опубликовал расчеты данных промышленного производства на основе нового базисного года, за который теперь принимается 2018 год. Ранее в качестве базисного использовался 2010 год. В Росстате полагают, что переход на новый базисный год позволит ведомству повысить качество публикуемой информации — индексы отдельных отраслей и товарных позиций будут более точными и выверенными.