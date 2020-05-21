МОСКВА, 21 мая /ПРАЙМ/. Минэкономразвития РФ ожидает цену нефти в среднем в июне-декабре 2020 года ниже 30 долларов за баррель и восстановления до 40 долларов концу 2021 года, сообщил глава министерства Максим Решетников.

"В сценарные условия мы закладываем консервативные предпосылки, что цена не нефть в среднем в июне-декабре будет ниже 30 долларов за баррель, и восстановится до 40 долларов только к концу следующего года", — сказал Решетников.

"Сделка ОПЕК+ помогла стабилизировать ситуацию на рынке нефти. В последние дни у нас цена на нефть марки Urals превышают 30 долларов за баррель. Сложно говорить, насколько это восстановление устойчиво", — добавил министр.

По словам Решетникова, на сегодняшний день очень большие запасы нефти накоплены в мировой экономике, и это будет серьезно давить на рынок.