МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о предоставлении самозанятым гражданам налогового капитала в размере 1 МРОТ, который они смогут использовать и в 2021 году, если не успеют потратить в этом году.

"Это условная сумма, которую государство перечисляет на счет и которую самозанятый может потратить на оплату тех налогов, которые ему предстоит уплатить. По существу, это очень серьезная налоговая поддержка государством по текущему году с тем, чтобы самозанятые могли продолжать свою деятельность", — пояснил журналистам председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Президент РФ Владимир Путин в рамках мер поддержки экономики поручил вернуть самозанятым налоги, уплаченные ими за 2019 год, и предоставить им налоговый капитал в размере 1 МРОТ. Глава ФНС Даниил Егоров говорил, что такую помощь к 1 июня получат более 670 тысяч самозанятых — на их счета поступит по 12130 рублей, которые они смогут потратить на уплату налога.

Закон допускает использование налогового капитала как для уплаты новых налогов, так и для погашения задолженности по налогам. А если вся сумма не будет использована в текущем году, то ее остаток будет перенесен на 2021 год. Правда, воспользоваться таким капиталом смогут только предприниматели, зарегистрировавшиеся в качестве самозанятых до 1 июня текущего года. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.

Специальный налоговый режим для самозанятых граждан, предусматривающий уплату налога на профессиональный доход, работает с 2019 года. Регистрация в рамках данного налогового режима не предполагает посещения налоговых органов или какого-либо контакта с налоговиками, для этого достаточно установить на смартфон специальное приложение "Мой налог" и ввести свои данные.

В прошлом году этот режим был доступен только в четырех пилотных регионах, а начиная с 2020 года жители 23 регионов России могут установить на смартфон это приложение и работать легально, уплачивая всего 4% с полученного дохода, если они работают с гражданами, и 6% — с юридическими лицами. Остальные регионы смогут запустить этот режим у себя с 1 июля текущего года. Это решение власти регионов должны принимать самостоятельно.