МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, который увеличивает с 1 июня размеры ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет для неработающих граждан.

Сейчас минимальное пособие на первого ребенка составляет 1,5 тысячи рублей, на второго и последующих детей – 3 тысячи рублей. Закон в обоих случаях увеличивает этот размер до 6 752 рублей. Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет, пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Помимо этого, максимальный размер пособия о уходу за ребенком повышается с 6 тысяч до 13 504 рублей.

Закон также обеспечивает защиту единовременных выплат в 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 лет до 16 лет от взысканий по исполнительным производствам по вступившим в силу решениям суда.

"Многие семьи сейчас в сложной ситуации, у них есть долги, и мы считаем, что будет неправильно, если деньги, которые президент РФ предложил направить на прямую помощь гражданам, семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов, будут списаны за долг. Эти средства должны быть защищены от списания. Предложенная президентом материальная помощь должна быть доведена до всех семей", — пояснил журналистам первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Закон содержит и другие нормы, в том числе с учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки исключается необходимость проведения Всероссийской переписи населения до 1 января 2022 года. Он должен вступить в силу со дня его официального опубликования.