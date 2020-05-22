МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) в связи с распространением коронавирусной инфекции, включая налоговые каникулы на второй квартал 2020 года для малого и среднего бизнеса из наиболее пострадавших от COVID отраслей.

Документ освобождает от НДФЛ доходы в виде денежной выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнительную нагрузку лицам, участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий новой коронавирусной инфекции оказывающим социальные услуги гражданам, в том числе медикам и социальным работникам. А для самозанятых граждан обеспечивается возврат уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год.

Для индивидуальных предпринимателей (ИП), осуществляющими деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики и не являющимися работодателями, суммы страховых взносов за 2020 год уменьшаются на величину одного минимального размера оплаты труда, до 20 318 рублей. А суммы списанной задолженности по кредитам, взятым ИП или организациями в текущем году на поддержку занятости, и начисленных по ним процентов не будут считаться их доходом и облагаться налогом.

В составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, будут учитываться пожертвования в виде имущества и денежных средств, переданных организациям, включенным в реестр социально ориентированных НКО, которые являются получателями субсидий и грантов, централизованным религиозным организациям и учрежденным ими НКО. Учитываться будут и пожертвования другим НКО, включенным в реестр НКО, в наиболее степени пострадавших от коронавируса отраслях. Критерии для включения в такой реестр, порядок его ведения и уполномоченный орган установит правительство РФ.

Малый и средний бизнес (МСБ) и ИП, работающие в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, а также соответствующие НКО и религиозные организации, освобождаются от уплаты налогов и авансовых платежей по ним и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года. От обложения НДС освобождается передача имущества и денежных средств, используемого для борьбы с новой коронавирусной инфекцией, которые безвозмездно переданы органам госвласти или местного самоуправления, а также медицинским организациям.

При определении налоговой базы по налогу на прибыль, единому сельхозналогу и при упрощенной системы налогообложения стоимость имущества, передаваемого для борьбы с COVID, будет включаться в расходы. А уплаченный при приобретении или импорте такого имущества НДС будет приниматься к вычету и не будет подлежать восстановлению. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и применяться к правоотношениям, возникшим с 1 января 2020 года, а в части освобождения МСБ, ИП, НКО и религиозных организаций от налогов и страховых взносов – возникшим с 1 апреля.