МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу заявила о том, что ускорение роста цен, которое связано с ослаблением курса рубля, исчерпано.

"Что касается инфляции, по-видимому, ускорение роста цен, связанное с ослаблением рубля и временным увеличением спроса товаров первой необходимости, исчерпано. Инфляция за последнюю неделю была около нуля, а годовая инфляция последние две недели была стабильной — чуть выше 3%", — сказала Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем Банк России ожидал в апреле текущего года, сообщила глава мегарегулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.



По ее словам, для более полной оценки текущего уровня инфляционного давления нужно дождаться существенного снятия ограничительных мер, которые сдерживают как производство, так и потребление.



«По мере выхода из базы расчета очень низких месячных значений лета-осени прошлого года годовая инфляция, скорее всего, возрастет. Тем не менее, можно говорить, что действие временных проинфляционных факторов оказалось менее значительным, чем мы закладывали в апрельский прогноз», — сказала глава ЦБ.