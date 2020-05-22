МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Банк России не исключает спада экономики РФ во II квартале сильнее 8%, заявила в ходе пресс-конференции глава регулятора Эльвира Набиуллина.

Согласно среднесрочному прогнозу Банка России, спад ВВП России в 2020 году может составить 4-6%. Ранее Набиуллина говорила, что основное снижение ВВП придется на второй квартал текущего года — оно может достигнуть 8%.

"По второму кварталу мы делали этот прогноз около месяца назад, мы, действительно, исходили из 8%, но мы сейчас уже видим, что в апреле где-то ожидания по экономике, то, что по факту происходило в экономике, совпадало с нашими ожиданиями. По маю динамика пока слабее и вполне возможно, что ВВП во втором квартале снизится больше чем на 8%", — сказал Набиуллина.

Накануне министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что по оценкам министерства, снижение ВВП РФ во втором квартале составит 9,5%, в третьем квартале — 6,3%, в четвертом — 5,2%.

По словам Набиуллиной, Банк России при необходимости может пересмотреть прогноз по инфляции на 2020 год уже в июне.

"Мы прогноз по инфляции пока не пересматривали, будем это делать в рамках пересмотра прогноза в июле, к опорному заседанию. Если будет необходимость каких-то уточнений — в июне", — сказала она.

"Как я уже сказала, достаточно много неопределенности, но качественно можно сказать, что тем не менее, дезинфляционные факторы у нас превалируют", — добавила Набиуллина.

Пик годовой инфляции в России в 2020 году ожидается летом, без проведения мягкой денежно-кредитной политики инфляция в РФ может быть ниже 4% в 2021 году, сообщила глава ЦБ РФ.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция в РФ составит 3,8–4,8% по итогам текущего года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

"Напомню, что наш прогноз по инфляции 3,8–4,8% на конец года, то есть этот интервал, мы пока допускаем, что инфляция может быть и ниже 4%, но безусловно, есть еще большая неопределенность относительного того, как будет дальше развиваться ситуация", — рассказала она.

Она подчеркнула, что Банк России в будущем видит превалирование дезинфляционных факторов. "Но при этом надо учитывать и тот рост цен, который уже случился, также ограничения предложения, которые есть, — не только ограничения спроса, но и ограничения предложения в результате ограничительных мер. Также эффект того смягчения денежно-кредитной политики, которое мы уже провели, бюджетные меры поддержки, — все это мы будем учитывать с тем, чтобы уточнять, если будет необходимо, наш прогноз по инфляции к концу года", — указала она.

"Но что я хотела бы подчеркнуть. Без проведения мягкой денежно-кредитной политики, как сейчас, по нашим оценкам, инфляция в 2021 и 2022 году может быть ниже 4%. Поэтому мы и проводим мягкую денежно-кредитную политику. И когда пик инфляции может быть, годовой инфляции, — мы думаем, что это где-то будет летом", — сказала она.

Ранее на этой неделе министр экономического развития Максим Решетников сообщил, что инфляция в России по итогам текущего года не превысит 4%.

Также Набиуллина сообщила, что Банк России будет осуществлять операции на валютном рынке, "зеркалируя" операции Минфина.

"Мы не ожидаем принципиальных изменений в бюджетном правиле, и в любом случае Банк России будет осуществлять операции на валютном рынке, зеркалируя соответствующие операции Минфина", — сказала она, отвечая на вопрос об изменении параметров операций ЦБ на валютном рынке при приостановке части положений бюджетного правила на 2020-2021 годы.

Глава Минфина РФ Антон Силуанов 21 мая заявил, что отмена или пересмотр бюджетного правила в РФ сейчас не обсуждается.

Бюджетное правило предусматривает накопление в резервах дополнительных доходов бюджета РФ от экспорта нефти и газа, когда стоимость энергоносителей на рынке выше установленной цены отсечения, и напротив, при падении цен, допускает расходование накопленных средств на финансирование бюджетных обязательств. Изначально планка отсечения была установлена на уровне 40 долларов за баррель, но она индексируется каждый год, и в 2020 году составляет около 42 долларов за баррель.