МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Финансовый результат Банка России зависит от многих факторов, но в 2020 году роста убытка не ожидается, хотя год будет сложным, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"Финансовый результат Центрального банка зависит от многих факторов, и те два фактора, которые формировали убытки в прошлом, они практически ушли. Это прежде всего наши затраты на санацию и прямое перечисление дивидендов от Сбербанка в бюджет, в то время как мы были собственником Сбербанка", — рассказала она.

"При этом также уменьшатся убытки, связанные со структурным профицитом ликвидности, в том числе за счет сделки со Сбербанком. Тем не менее, сам структурный профицит сохраняется на нашем прогнозном горизонте и продолжает быть фактором расходов. Этот год будет сложным, но мы, как минимум, не ожидаем увеличения убытков", — добавила Набиуллина.

Банк России в 2019 году сократил убыток почти втрое, до 182,6 млрд рублей