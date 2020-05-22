МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Цены промпроизводителей РФ в апреле снизились на 7,2% после снижения на 1,4% в марте, в годовом выражении падение составило 10,4%, сообщает Росстат.

В апреле по сравнению с мартом в добыче полезных ископаемых цены на сырую нефть снизились на 48,3%, горючий природный сжиженный и регазифицированный газ – на 34,4%, газовый стабильный конденсат – на 12,2%, ангидрит – на 8,8%. При этом цены на янтарь выросли в 3 раза, природные необработанные алмазы – на 53,8%, вольфрамовые концентраты – на 23,5%, кварц, кварцит – на 22,9%, золотосодержащие руды – на 11,8%, железорудный доменный агломерат – на 11,3%, золотосодержащие концентраты – на 10,9%, антрацит – на 10,8%, железорудные окатыши (окисленные) – на 10,3%, железорудный концентрат – на 9,1%, асбест – на 9,0%.

В обрабатывающих производствах снизились цены на судовое топливо – на 61,2%, стабильный газовый конденсат – на 50%, нефтяные парафины – на 32%, реактивное топливо керосинового типа – на 30,6%, прочие тяжелые дистилляты, не включенные в другие группировки – на 27,3%, топочный мазут – на 25,4%, автомобильный бензин – на 22,4%, сжиженные пропан и бутан – на 19,7%, газообразные углеводороды, кроме природного газа, – на 14,4%, газойли – на 13,2%.

Одновременно в производстве текстильных изделий увеличение цен отмечено на трикотажные или прочие вязанные полотна – на 16,4%, медицинскую гигроскопическую вату – на 12,4%, искусственный вязаный мех – на 10,6%.

В металлургическом производстве выросли цены на ферросиликомарганец – на 21,3%, отдельные услуги по производству изделий из драгоценных металлов, выполняемые субподрядчиком, – на 19%, ферросилиций – на 15,2%, оксид алюминия (глинозем), кроме искусственного корунда, – на 14,7%, необработанный алюминий – на 14,5%, необработанное или полуобработанное золото, или в виде порошка – на 14,2%, алюминиевую фольгу толщиной не более 0,2 мм – на 12,9%, фитинги для труб стальные, кроме литых, – на 12,2%.

В производстве пищевых продуктов стали выше цены на прочую крупу из пшеницы – на 15%, премиксы – на 14,5%, перловую крупу – на 14,4%, гречневую крупу – на 13,7%, свекловичную мелассу – на 12,8%, манную крупу – на 12,3%, жиры крупного рогатого скота, овец, коз и свиней – на 11,2%.