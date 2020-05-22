Добавлен бэкграунд (последним абзацем), по просьбе пресс-службы Минпромторга уточняется цитата во втором абзаце.

ПЕРМЬ, 22 мая /ПРАЙМ/. Испытания крыла из российских композитов для самолета МС-21 начнутся в июле, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"Сегодня уже установлен центроплан из российских композитов, испытанный для серийного МС-21. Мы с этой задачей уже в первой части справились. В июле мы полностью композитное крыло ставим в ЦАГИ (Центральный аэрогидродинамический институт — ред.) на статические испытания, и я уверен, что все эти параметры, которые мы заложили изначально в конструкцию самолета, с заменой на российского производителя полностью будут выполнены", — сказал Мантуров.

В связи с западными санкциями был наложен запрет на поставку композитных материалов, используемых при производстве крыла для самолета МС-21. После этого Минпромторгом совместно с корпорацией "Иркут" выполнялся комплекс мероприятий по замене иностранных композиционных материалов и ряда комплектующих изделий на российские аналоги.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Завершение сертификации запланировано на 2020 год, запуск серийного производства – на 2021-й. Первым эксплуатантом нового воздушного судна, предположительно, станет "Аэрофлот".

В настоящее время лайнер проходит испытания с двигателями PW1400G фирмы Pratt & Whitney, однако на этот год запланировано начать испытания с отечественными двигателями ПД-14.