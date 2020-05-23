МОСКВА, 23 мая /ПРАЙМ/. Большая четверка деловых объединений, Агентство стратегических инициатив (АСИ) и бизнес-омбудсмен Борис Титов договорились представить президенту РФ Владимиру Путину совместную оценку антикризисного плана, который готовит правительство, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.

Накануне главы объединений (Торгово-промышленной палаты РФ, "Опоры России", "Деловой России" и Российского союза промышленников и предпринимателей) и АСИ приняли участие в совещании по подготовке очередного ежегодного доклада Титова президенту. Председатель РСПП Александр Шохин заявил, что российский бизнес нуждается в том, чтобы его взгляд на преодоление последствий эпидемии коронавируса был донесен до верховной власти наравне с взглядом правительства.

"Все знают о том, что каждое из деловых объединений уже не раз выступало с собственными оценками той ситуации, в которой мы оказались, и предложениями по выходу из нее. Правительство сейчас готовит сводный план восстановления экономики. Мы с интересом с ним познакомимся, сопоставим с собственным видением, посмотрим, все ли будет учтено. Борис Юрьевич (Титов — ред.), с учетом того, что вы являетесь "человеком и институтом", попробуем направить по вашему каналу те предложения, которые в правительственный доклад не войдут", — цитирует Шохина пресс-служба омбудсмена.

Глава АСИ Светлана Чупшева, в свою очередь, предложила использовать ситуацию с коронавирусом как "окно возможностей" для регуляторной гильотины. "Надо согласованно, единым фронтом говорить об упрощении всех требований и норм к предпринимателям. Эта работа сейчас законсервирована, мы не видим движения в сторону бизнеса. Роспотребнадзор ужесточает требования и закручивает гайки. Если вчитываться в его требования к рестораторам и гостиницам – лучше сразу не открываться", — подчеркнула она.

"Выполнение требований так, как они сформированы, будет стоить предприятиям сотни тысяч рублей в месяц. Поэтому очень важно, чтобы все подобные документы проходили предварительное согласование с предпринимателями из отрасли", — уверена глава АСИ.

Титов согласился, что нынешняя тяжелая ситуация требует от бизнеса единой позиции. "И настаивать на этой позиции в разговоре с властью мы должны тоже вместе", — заключил он.