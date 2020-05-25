МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил жителей страны не торопиться с туристическими поездками за границу, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная. Об этом глава правительства заявил на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.



"Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная, и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом. Я прошу наших граждан не торопиться", — отметил Мишустин.



Он признал, что в борьбе с распространением COVID-19 достигнуты определенные успехи. "Но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж: за несколько дней отдыха можно заплатить слишком большую цену", — подчеркнул премьер.



Он отметил, что для многих государств доходы и от самого туризма, и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики, ряд зарубежных стран уже заявляют о смягчении ограничительных мер и открытии курортного сезона этим летом. Вместе с тем, напомнил глава кабмина, Всемирная организация здравоохранения все ещё считает риск дальнейшего развития пандемии высоким и не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки.

По его мнению, необходимо исключить малейшую угрозу завоза коронавируса из-за рубежа.