МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Компания "Агрокомплекс им Н.И. Ткачева", связанная с семьей экс-министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачева, обогнала группу "Русагро" в рейтинге крупнейших владельцев сельскохозяйственной земли в России, говорится в обзоре аудиторско-консалтинговой компании BEFL.

"В этом году в пятерке лидеров больших изменений не произошло, кроме заметного увеличения их общего земельного банка: 3,81 миллиона гектаров против 3,66 миллиона гектаров в прошлом году. Поменялись местами "Агрокомплекс" и "Русагро": теперь "Агрокомплекс" занимает третью строчку рейтинга", — говорится в обзоре крупных владельцев сельхозземель в России по состоянию на май 2020 года.

По оценке BEFL, крупнейшим землевладельцем в РФ остается холдинг "Мираторг" — его земельный банк, который в 2018 году оценивался в 1 миллион гектаров, в 2019 году увеличился до 1,047 миллиона гектаров. "Продимекс" сохранил земельный банк (вместе с компанией "Агрокультура") на уровне 865 тысяч гектаров.

Площадь земель под управлением "Агрокомплекса", согласно рейтингу, выросла до 653 тысяч гектаров с 649 тысяч, земельный банк "Русагро" снизился до 643 тысяч гектаров с 650 тысяч. На пятом месте в рейтинге — "ЭкоНива" (599 тысяч гектаров против 504 тысяч годом ранее).

"Наиболее продуктивными по сделкам с землей в прошедшем году были агрохолдинг "Степь" совместно с "РЗ Агро", "ЭкоНива-АПК", "КДВ Агрохолдинг", — отмечают авторы.

Всего в рейтинге 2020 года представлена 61 компания. BEFL указывает, что для подготовки аналитических данных использовалась, в том числе, публичная информация, раскрываемая самими землевладельцами и их представителями, акционерами, бенефициарами, а также мнения участников рынка.