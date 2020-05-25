МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Долги на рынках электрической и тепловой энергии по итогам апреля возросли на 27 миллиардов рублей, заявил замглавы Минэнерго РФ Юрий Маневич на заседании комиссии РСПП по электроэнергетике.

"В целом по итогам апреля 2020 года задолженность на рынках электрической и тепловой энергии возросла на 27 миллиардов рублей", — сказал Маневич.

По его словам, уровень собираемости платежей на рынках электрической энергии за апрель 2020 года снизился на 7%. Прирост задолженности на рынках электроэнергии за апрель составил 11 миллиардов рублей. Собираемость платежей на рынках тепловой энергии за апрель снизилась на 12%. Прирост задолженности составил порядка 16 миллиардов рублей.

"Учитывая, что в апреле месяце наблюдалось снижение объемов потребления электрической энергии на 3% относительно показателей прошлого года, совокупное снижение выручки энергокомпаний на рынках электрической и тепловой энергии составило по итогам апреля порядка 36 миллиардов рублей", – добавил Маневич.