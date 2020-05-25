МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Минтранс РФ предлагает ограничивать судоходство или вводить полный запрет на движение судов при проведении мероприятий и официальных спортивных соревнований с участием президента страны или членов кабмина, следует из материалов ведомства.

Сегодня такие случаи в Кодексе внутреннего водного транспорта страны не прописаны.

"В случае проведения мероприятий и официальных спортивных соревнований на внутренних водных путях, в которых участвуют президент Российской Федерации и (или) члены правительства Российской Федерации, администрация бассейна внутренних водных путей в целях обеспечения безопасности судоходства вводит ограничение или запрещение движения судов ‎на определенных участках или определенных направлениях внутренних водных путей", — говорится в дополнениях к кодексу.

Также ограничения или запрет на судоходство предлагается вводить на основании обращения организатора мероприятий или официальных спортивных соревнований. При этом ограничение или запрещение движения судов может быть введено не более чем на пять часов, добавляют в министерстве.