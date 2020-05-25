МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Роспотребнадзор на время выхода из режима ограничений, связанных с коронавирусом, не прописывает в рекомендациях для поездов дальнего следования дистанционную рассадку пассажиров и обязательное ношение масок с перчатками, следует из мер для железнодорожного транспорта, опубликованных на сайте ведомства.

Рекомендации для железнодорожного транспорта направлены на снижение риска возникновения и распространения COVID-19. РЖД продают билеты в поезда дальнего следования с учётом дистанции до 28 мая.

Документ содержит меры, которые должны быть приняты, на время режима выхода из ограничений. Среди них, визуальный контроль состояния здоровья пассажиров при посадке и измерение температуры в пути следования два раза в сутки, проведение влажной уборки не реже двух раз в сутки по мере необходимости с обязательным протиранием дезинфицирующим средством всех ручек в вагоне, уборка туалетов с обязательным мытьём полов и стен на высоте 1,5 метра не менее 4 раз в сутки и, по мере необходимости, также с применением дезинфицирующих средств. Журналы в поезде запрещены.

При этом пунктов об обязательной рассадке пассажиров в вагоне поезда дальнего следования с учётом дистанции и обязательном ношении масок и перчаток в пути в этом документе нет.

После снятия ограничений, связанных с коронавирусом, предлагается сохранить определённые требования по уборке вагонов, отменить запрет на журналы и не проводить визуальный контроль за состоянием пассажиров.