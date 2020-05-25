МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Средства индивидуальной защиты должны обязательно продавать на морских вокзалах и круизных судах в период действия и в процессе снятия ограничений на фоне неблагоприятной эпидемиологической обстановки, следует из опубликованных рекомендаций Роспотребнадзора.

Уточняется, что требования такой продажи установлены для трех режимов: действия ограничений, снятия ограничений и в профилактическом режиме.

Среди рекомендаций указана также частота обработки помещений морвокзалов, наличие дезинфицирующих жидкостей в общедоступных местах и специальной разметки для соблюдения дистанции между людьми, другие особенности их функционирования. Например, в режиме профилактических мер разметка не регламентируется, а использование сплит-систем запрещено в режиме действия и снятия ограничений.

Кроме того, питание на морвокзалах при действии ограничений должно быть исключительно на вынос, при снятии ограничений также на вынос и с соблюдением дистанции, а помещения для изоляции больных или людей с подозрением на инфекционное заболевание обязательны во всех случаях, кроме режима профилактических мер.

Также в режиме действия и снятия ограничений пассажиры на лайнерах должны быть размещены в особом порядке в соответствии с разработанными судовладельцем мерами, а запрет на перемещение пассажиров по судну действовать, когда действует и режим ограничений. Наличие кают для изоляции больных и пассажиров с подозрением на инфекцию не требуется только в профилактическом режиме. Наконец, при действии и снятии ограничений обеззараживание воздуха на судне должно проводиться специальными установками и бактерицидными лампами.

Кроме того, ведомством выданы рекомендации о работе местных линий и паромных переправ.