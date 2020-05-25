МОСКВА, 25 мая /ПРАЙМ/. Группа сенаторов и депутатов внесла в Госдуму законопроект, обязывающий заказчиков при госзакупках размещать в реестре контрактов информацию не только о стране происхождения и производителе товара, но и товарном знаке (при его наличии), следует из базы данных нижней палаты парламента.

"Реализация законопроекта позволит федеральным органам исполнительной власти оценивать уровень использования российских товаров конкретных производителей при реализации национальных проектов, а также получать статистические данные о доле закупленных государственными и муниципальными заказчиками товаров российских торговых марок", — поясняют его авторы.

Данная информация позволит федеральным органам, ответственным за реализацию национальных проектов и госпрограмм, своевременно корректировать меры поддержки отечественных производителей и вносить необходимые изменения в планы импортозамещения, отмечают они.

Авторы законодательной инициативы обращают внимание, что в настоящее время информация о товарном знаке указывается участником закупки, а также включается в контракт, заключаемый с победителем процедуры закупки.

Вместе с тем, отсутствие данной информации в реестре контрактов не позволяет проводить мониторинг закупаемых торговых марок российского и зарубежного производства. Кроме того, отсутствие в реестре контрактов информации о товарном знаке поставленного товара не позволяет проводить оценку исполнения контракта на предмет соответствия заявленного в контракте и фактически поставленного товара, указывают разработчики.