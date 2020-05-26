МОСКВА, 26 мая /ПРАЙМ/. Каждое десятое воздушное судно МЧС России не используется для полетов, а использование авиационных судов ведомства для нужд других федеральных органов не закреплено нормативно, говорится в отчете Счетной палаты РФ по итогам соответствующей проверки.

"При общей укомплектованности (МЧС — ред.) воздушными судами более чем на 95% каждое десятое воздушное судно не используется для полетов по тем или иным причинам. Например, с 2017 года в связи с отзывом сертификата не совершили ни одного вылета семь самолетов Федерального государственного унитарного авиационного предприятия МЧС России, находящегося в стадии банкротства", — сообщил аудитор Счетной палаты Олег Савельев.

Кроме того, более 40% часов налета авиации МЧС приходилось на коммерческие рейсы, а за период с 1 января 2017 года по 1 июля 2019 года доходы от них превысили 2 миллиарда рублей, при этом авиация МЧС привлекалась к ним даже когда требовалось реагирование на возможные очаги пожаров. "Всего за проверяемый период пилотируемые воздушные суда МЧС привлекались для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 42 раза. Это всего 8% от общего количества ЧС, которые были введены в этот период на разных уровнях реагирования", — говорится в документе.

Авиация ведомства используется и для нужд других федеральных органов, но это никак не урегулировано, и в результате санитарно-авиационная эвакуация пациентов, которая относится к полномочиям Минздрава, производилась за счет средств, выделенных МЧС на предотвращение и ликвидацию ЧС. "Всего в проверяемом периоде по обращениям Минздрава России было осуществлено более 100 рейсов. Расходы на них превысили 300 миллионов рублей. Аналогичная практика сложилась и с "безвозмездной" перевозкой рабочих групп Минпромторга России", — отметил аудитор.

Проверка также выявила ряд финансовых нарушений при использовании бюджетных средств подведомственными МЧС авиационными подразделениями. "ФГБУ "Жуковский АСЦ МЧС России" использовал субсидию в сумме 168 миллионов рублей на цели, не соответствующие условиям ее предоставления. Об этом факте Счетная палата проинформировала Генеральную прокуратуру", — заключили в ведомстве.

МЧС России с выводами проверки в целом согласилось и намерено не только исправлять недостатки, но и предотвращать риски их повторения в будущем. "Уже начата работа по тем замечаниям, которые возможно исправить. В первую очередь это касается внесения изменений в законодательство", — отметил начальник управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС Андрей Попов.